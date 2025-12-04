Contes : une zone économique sur le site de l’ancienne cimenterie Lafarge

Le départ d’une nouvelle vie pour la friche industrielle Lafarge sur le site du Pimian à Contes. Moteur du développement économique de la commune de Contes et de la vallée des Paillons, la cimenterie Lafarge-Holcim avait fermé fin 2021. Le premier acte d’un renouveau avait eu lieu le 7 novembre dernier avec la signature de l’acte de vente du terrain de 18 hectares par Lafarge à l’Etablissement Public Foncier Provence Alpes-Côte d’Azur. Afin de donner une nouvelle impulsion à cette dernière grande réserve de foncier économique azuréen, la CCI Nice Côte d’Azur a été désignée comme acquéreur et aménageur par la Mairie de Contes et la Communauté de Communes du Pays des Paillons.

Le projet envisagé par la CCI vise à transformer le site du Pimian en une zone économique durable et propice au développement des entreprises, avec 35 000 m² de locaux d’activités industrielles et artisanales. Il intégrera une forte dimension environnementale avec une gestion raisonnée de l’eau, la reconstitution du paysage naturel et la production d'énergie par panneaux photovoltaïques. C’est ce projet d’aménagement qui sera présenté le 11 décembre à 10 heures dans les bâtiments administratifs de l’ancienne cimenterie par Jean-Pierre Savarino, président de la CCI Nice Côte d’Azur en présence du maire de Contes et Président de la Communauté de Communes du Pays des Paillons.