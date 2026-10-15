La contestation lycéenne et étudiante reste active dans les Alpes-Maritimes. Ce jeudi 15 octobre, près de 90 étudiants bloquent depuis 7 heures le campus de Sciences Po à Menton, en soutien au mouvement lycéen. Une mobilisation est également signalée à Université Côte d’Azur, sans état des lieux exhaustif des campus concernés. Ces actions interviennent après la manifestation du mardi 13 octobre à Nice, moins suivie que celle du 6 octobre, mais dont les participants ont affirmé leur volonté de poursuivre. Une réunion des organisations de jeunesse avec les ministres de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur est annoncée ce jeudi à 17 h 30 ; son issue pourrait influer sur les suites de la contestation.

La prochaine échéance envisagée est samedi 17 octobre, avec une possible convergence entre les revendications éducatives et les appels nationaux contre la vie chère, relayés notamment par des comptes proches des Gilets jaunes. L’Union syndicale lycéenne et l’Union étudiante ont annoncé leur participation à cette journée à l’échelle nationale. À Nice, certains manifestants évoquaient déjà ce rendez-vous mardi, mais aucun lieu, horaire ou parcours local n’a pu être confirmé dans les sources consultées ce jeudi matin. À l’approche des vacances de la Toussaint, qui commencent samedi, l’enjeu sera de maintenir la mobilisation au-delà des établissements : un élargissement recherché par une partie des participants, mais dont l’ampleur reste incertaine.