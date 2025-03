Contrat de satellite au Maroc pour Thales Alenia Space

Un nouveau contrat de télécommunications pour le constructeur cannois de satellites. A l’occasion de la visite d’Etat du Président de la République Emmanuel Macron au Maroc cette semaine pour rencontrer le roi du Maroc, Mohammed VI, l’entreprise marocaine Panafsat et Thales Alenia Space annoncent la signature d’un protocole d’accord pour construire un système marocain de communications par satellite. Celui-ci a pour vocation d’apporter de la connectivité à très haut débit à 26 pays africains, dont 23 francophones, adressant une population de plus de 550 millions d’habitants répartis sur une superficie de 12 millions de km². (Photo DR : la signature du contrat au Maroc).

Le protocole d’accord entre l’opérateur marocain Panafsat et Thales Alenia Space a été signé aujourd’hui mardi dans le cadre de cette visite d’Etat en présence de Nadia Fettah Alaoui, Ministre marocaine de l’Economie et des Finances et d’Antoine Armand, Ministre français de l’Economie, des Finances et de l’Industrie. Thales Alenia Space sera chargé de construire un satellite flexible à très hautes performances.

Une fois mis à poste, ce satellite fournira une connectivité internet haut débit afin d’accélérer la transformation du paysage numérique du continent africain en offrant une connectivité essentielle pour le développement de services à forte valeur ajoutée destinés aux gouvernements, aux entreprises, et aux citoyens, tout en s’attachant à combler la fracture numérique dans les zones rurales et isolées.

“Ce projet constitue la prochaine étape clé du processus de transformation digitale et du développement d’une économie digitale du Maroc et de l’Afrique. Il changera la vie des millions d’africains souhaitant accéder à internet et aux services essentiels dont ils ont besoin” a souligné Ahmed Toumi, Pdg de Panafsat. Hervé Derrey, Pdg de Thales Alenia Space, a salué cette “coopération à long terme avec le premier opérateur privé africain” qui permet de “l’accompagner dans le développement de ses moyens et services spatiaux sur la zone panafricaine.”