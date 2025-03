Convention UPE06-UniCA : des liens renforcés entre enseignement supérieur et entreprises

Connecter entreprises et étudiants pour dynamiser l’emploi et l’entreprenariat sur le territoire : c’est l’objectif de la convention de partenariat signée hier par Jeanick Brisswalter, président d’Université Côte d’Azur et Pierre Ippolito, président de l’UPE06 à l’occasion de la 23e édition des Entreprenariales au Stade Allianz Riviera à Nice. Cette convention, d’une durée de 3 ans, marque une volonté commune de renforcer les liens entre les étudiants, diplômés (Alumni) et les entreprises membres de l’UPE06. (Légende : Jeanick Brisswalter, président d’Université Côte d’Azur et Pierre IPPOLITO, président de l’UPE06 – crédit photo K Begue – Université Côte d’Azur).

Trois objectifs clés sont visés :