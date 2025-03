Coopération internationale : une Silicon Valley chinoise en visite à Nice

Si en tant qu’entrepreneur vous êtes intéressés par la Chine et par des coopérations technologique et industrielle franco-chinoises, une bonne occasion d’aborder le sujet : une délégation chinoise de SISParc sera en France du 13 au 16 mars et fera un arrêt à Nice le 15 mars où elle sera accueillie à l’IMREDD (Nice Méridia) de 14 à 17 heures par Team Nice Côte d’Azur. Pour préciser, SISPark est le "science and tech park" de Suzhou (SKEMA Business School y a un campus) et de SIP (Suzhou Industrial Park), sorte de Silicon Valley du Jiangsu, le poumon économique de la Chine. SISPark est aussi l'un des premiers hubs de Chine pour l'intelligence artificielle. Une porte d’entrée royale sur la Chine.

A Nice, Zhang Feng, le président de SISPark et membre du conseil d’administration de Suzhou Industrial Park (SIP), et son équipe présenteront la technopole de Suzhou SIP et les opportunités qu’elle offre aux entreprises françaises en Chine. La délégation sera accompagnée de responsables de fonds d’investissement et d’entreprises de haute technologie chinoises souhaitant investir en Europe que Team Nice Côte d’Azur pourrait accompagner. Côté azuréen, plusieurs startups présenteront également leur savoir-faire technologique…

Cette rencontre donnera l’opportunité de pouvoir discuter des possibilités de partenariats avec des décideurs chinois, directement et en toute liberté, Plusieurs secteurs offrent de réelles opportunités de coopération franco-chinoises : intelligence artificielle, technologies de pointe, green tech, énergies renouvelables, fabrication intelligente, nanotechnologies, biotech, économie numérique, etc.