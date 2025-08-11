Corse-Monaco à la nage : c’est parti pour le défi de Noam Yaron

C’est parti aujourd’hui, au petit matin sur le port de Calvi en Corse, pour l’incroyable défi du nageur suisse de 28 ans, Noam Yaron : relier la Corse à Monaco en nageant, soit 180 km à la nage, sans sortir de l’eau. A la clé, jusqu’à 5 jours et 5 nuits non-stop pour un défi jamais réalisé auparavant consistant à manger, boire, se reposer, dormir dans l’eau, en pleine mer, et bien sûr nager. L’objectif ? Sensibiliser à l’urgence de protéger la Méditerranée dont la biodiversité est menacée et dénoncer l’inefficacité de la majorité des Aires Marines “Protégées”. (Crédit Photo Noam Yaron Production x Studio Filmiz : le départ de Noam Yaron du port de Calvi).

Le parcours de Calvi à Monaco se fera au sein du Sanctuaire Pelagos, l’une des plus grandes Aires Marines Protégée de Méditerranée. Une zone qui, malgré son statut, reste largement exposée à la pollution plastique, aux collisions avec les animaux marins et à la pêche industrielle.

Le défi inclut aussi une démarche scientifique. La traversée sera suivie par deux partenaires scientifiques : le CSIL (Conseil Scientifique des Iles de Lérins) et STARESO (Station de recherches sous-marines et océanographiques de Calvi). Ils se chargeront de réaliser des prélèvements en mer (trait de phytoplancton, filtration de microplastiques…), et de mener des observations de la mégafaune, fournissant ainsi des données précieuses sur l’état de l’écosystème pélagique méditerranéen.