Cosmed obtient la reconnaissance officielle du Ministère du Travail

Première association professionnelle représentative des entreprises cosmétiques françaises, Cosmed vient de franchir un cap décisif : l’association a été officiellement reconnue par le Ministère du Travail comme organisation représentative de la filière cosmétique au sein de la Convention collective des industries chimiques. Cette reconnaissance est historique pour les TPE, PME et ETI du secteur, celles qui composent le cœur de l’écosystème cosmétique de la région PACA, salue l’association. Concrètement cela change beaucoup de choses pour les entreprises de la région (et notamment celles du Pays de Grasse) qui compte 1.214 entreprises de cosmétique pour 18.000 emplois. Et de citer ce qui change :

La voix des entreprises du secteur enfin portée au niveau national,

Un accès direct à la table des négociations sociales

Une représentation alignée avec le tissu économique de notre région

Plus de poids pour défendre les enjeux locaux : innovation, réglementation, recrutement

Une dynamique régionale renforcée

Cette "avancée structurante" l’association, qui compte un millier de membres, entend la célébrer le 8 décembre à Lyon, lors de son 25e anniversaire, qui sera fêté aux côtés de l’ensemble de l’écosystème cosmétique.