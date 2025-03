Cosmed rejoint la marque collective Grasse Expertise

Première association professionnelle représentative des entreprises cosmétiques françaises, Cosmed, via son Cosmetopôle Provence-Côte d’Azur, rejoint la marque collective Grasse Expertise qui fédère les professionnels des filières Parfum, Arôme, Cosmétique, Santé & Bien-être implantées sur le territoire. Parmi les 220 entreprises du Cosmetopôle Provence Côte d’Azur de Cosmed, 56 sont situées sur le territoire grassois représentant environ 1.500 salariés et 700 M€ de chiffre d’affaires. Et parmi elles, 15 déjà sont labellisées Grasse Expertise (Albert Vieille, Argeville, Aromax, Bougie et Senteur, Fragonard, Robertet, etc.). Pour Cosmed, il s’agit d’un geste fort de soutien à une filière – celle de la naturalité, qu’il a toujours promue, et à un territoire – celui de Grasse.