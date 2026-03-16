Cosmed veut réduire l’empreinte eau de l’industrie cosmétique

L’association professionnelle Cosmed, premier réseau d’entreprises de la filière cosmétique en France, a été retenue dans le cadre d’un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, doté d’un budget d’un million d’euros. L’objectif est d’accompagner les entreprises cosmétiques dans la réduction de leurs émissions de micropolluants et l’optimisation de leur consommation d’eau, notamment dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Occitanie. Les projets retenus pourront bénéficier d’un soutien financier pouvant atteindre 70 % des investissements pour les TPE-PME et 40 % pour les ETI et grandes entreprises.

Le programme vise notamment à mieux mesurer l’impact des activités industrielles sur la ressource en eau, à réduire les rejets polluants et à optimiser les procédés de production, alors que 40 % du bassin Rhône-Méditerranée connaît aujourd’hui un déséquilibre entre l’eau disponible et les volumes prélevés. En mobilisant son réseau de 1 000 entreprises adhérentes, Cosmed entend engager la filière dans une démarche collective de sobriété hydrique et d’innovation environnementale, avec des candidatures ouvertes jusqu’au 30 juin 2026 pour les entreprises disposant d’un site de production dans les bassins Rhône-Méditerranée et Corse.