Un “Cosmetic Contact” qui confirme le rôle mondial de Grasse

Une confirmation de la place que le Pays de Grasse a reprise dans le monde du parfum : c’est à Grasse que Cosmetic Valley, pôle de compétitivité français de la filière parfumerie-cosmétique, a lancé le 24 septembre son tout premier “Cosmetic Contact” en PACA. Cet événement s’inscrit dans le Tour de France des Régions organisé par le pôle. Il a rassemblé plus d’une centaine d’acteurs (entreprises, chercheurs, institutionnels) venus partager leur expertise et imaginer l’avenir de la filière. (Photo WTM : de gauche à droite Soline Godet, Christophe Masson et Marc-Antoine Jamet de Cosmetic Valley, Jérôme Viaud, maire de Grasse), Xavier Fernandez, UniCA et Philippe Massé, Prodarum)

La journée, ouverte par Jérôme Viaud (maire de Grasse et président de la CAPG) et Marc-Antoine Jamet (président de Cosmetic Valley et secrétaire général de LVMH), a alterné débats, tables rondes, rendez-vous BtoB et networking sur le site de Grasse Expertise, avant une clôture au prestigieux Château de la Colle Noire, demeure de Christian Dior à Montauroux.

Des chiffres ont aussi été donnés. Édifiants quant à la place du secteur à l’exportation. Les exportations françaises de cosmétiques (dans lesquelles PACA joue un rôle moteur) atteignent 22,5 milliards d’euros en 2024, maintenant la filière au 2e rang des contributeurs à la balance commerciale nationale derrière l’aéronautique.

Dans cette filière exportatrice que représente l’industrie cosmétique nationale, la région Sud joue un rôle clé avec 400 établissements, 16.700 emplois et 4,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Elle offre une chaîne complète, de la culture des plantes à parfums à la mise sur le marché des produits finis, et s’illustre par son leadership sur les ingrédients naturels (PPAM, microalgues).

Et dans la Région Sud, Grasse tient une place essentielle. Le secteur de la cosmétique et de la parfumerie y emploie actuellement environ 4.600 salariés répartis dans une soixantaine d’entreprises spécialisées, avec un chiffre d’affaires consolidé de 2,9 milliards d’euros. Le Pays Grassois assure notamment la moitié de la production française d’ingrédients aromatiques et de bases parfumées.

Si l’on prend le métier du parfum au sens large (production, agriculture, services, commercialisation), ce sont près de 15 000 habitants du bassin grassois qui en vivent. Ces chiffres font de Grasse un pôle industriel majeur tant au niveau national qu’international dans le secteur arômes, parfumerie et cosmétique. Des entreprises emblématiques comme Robertet, Sofia Cosmétiques, Capsum, Mane témoignent de ce tissu économique dense, où savoir-faire ancestral et innovation de pointe se conjuguent.

Ce premier Cosmetic Contact a également mis l’accent sur la naturalité, la durabilité et l’innovation, à travers le lancement du réseau thématique “Naturalité, Arômes, Parfums, Cosmétiques” du Pôle Universitaire d’Innovation Med’Innov et la présentation de projets collaboratifs comme l’Aromatic FabLab. Ces initiatives soulignent la capacité de la filière PACA à croiser tradition, science et marché du luxe, tout en renforçant les coopérations entre PME, grands groupes (Mane, Robertet, Givaudan, IFF), start-ups et centres de recherche.