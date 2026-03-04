Cosmétique : quatre entreprises azuréennes au salon Cosmoprof avec Rising Sud

Une première pour la filière régionale cosmétique et beauté. RisingSUD, aux côtés de ses partenaires Business France, Région Sud et Cosmed, emmènera une délégation d’entreprises de ce secteur à Cosmoprof, le rendez-vous international de l’industrie cosmétique et beauté qui aura lieu du 26 au 28 mars à Bologne en Italie. Une délégation de 17 entreprises incarnant l’excellence du secteur a ainsi été sélectionnée, préparée et a été présentée ce matin chez Cadentia à Aubagne. Parmi elle 4 entreprises azuréennes : Belys Paris à Nice (soins visage haute performance) ; Optivalue.ai à Sophia Antipolis (automatisation des réponses aux questionnaires complexes) ; le parfumeur Famille Grasse Parfum et Villa Blu by Robertet à Grasse.

“En accompagnant pour la première fois des entreprises régionales au salon Cosmoprof, risingSUD se mobilise pour les aider à se développer sur leurs marchés, mais aussi pour valoriser les atouts et les acteurs innovants de la région auprès des entreprises et investisseurs internationaux” a commenté Bernard Kleynhoff. Le conseiller régional et président de risingSUD n’a pas manqué aussi de rappeler que la Région Sud était la première région de France pour la composition de parfums et de cosmétiques et le premier hub de France de production de plantes aromatiques et médicinales. Elle est aussi présente sur toute la chaîne de valeur : fournisseurs d’ingrédients façonniers, marques propres, laboratoires d’analyse et test, universités et centres de recherche de pointe. La délégation régionale pour Cosmoprof en donne l'illustration.