Cosmétiques : Cosmed prend le virage de l’Intelligence Artificielle

Après 15 mois de préparation, Cosmed, association professionnelle représentative des entreprises cosmétiques françaises, déploie ses outils d'intelligence artificielle générative dans l'ensemble de ses activités. Tous les secteurs et fonctions des acteurs de la filière, notamment le marketing, la recherche et développement, le réglementaire, l'export, la production et les achats, pourront bénéficier de cette avancée. Pour soutenir cette démarche, un budget initial de 500.000 euros sur deux ans a été adopté à l'unanimité par le Conseil d’Administration, avec un engagement de 75 % sur 2025. Parmi les innovations développées, un produit phare sera présenté lors de l'événement du 8 décembre 2025 à Lyon, qui célébrera également le 25ème anniversaire de Cosmed.