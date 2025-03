La Côte d'Azur en force au REF24 de Paris

C’est la rentrée pour la French Tech Côte d’Azur dont une délégation est montée à Paris pour participer à l’Hippodrome de Longchamps à la REF24, la sixième édition de la Rencontre des Entrepreneurs de France qui se termine ce soir, mardi. Ainsi, une partie du Conseil d’administration avec la co-présidente Betty Seroussi, accompagnée d’Alice André, Arnaud Pinte, Etienne Leroy, Julien Van Quackebeke, Thomas Côte et la délégation de l’UPE06 emmenée par son président Pierre Ippolito, partenaire de la FTCA, ont été accueillis ce matin par Fabrice Le Saché, vice-président du Mouvement des Entreprises de France. L’occasion de réaffirmer un engagement à renforcer les synergies entre ETI, PME et startups locales grâce au programme “Je choisis la French Tech”. (Photo DR : entre les représentants de la French Tech Côte d'Azur, de l'UPE 06 ou de Podmedias, la Côte d'Azur en force à Paris).

La Côte d’Azur était d’autant plus présente à ce grand rendez-vous des entrepreneurs français que PodMedias, marque de Wacan, la société de Frédéric Bossard à Sophia Antipolis (par ailleurs past-président de la FTCA et de Telecom Valley) tenait l’antenne de la manifestation. Pour la première fois en effet, le MEDEF, qui organise la REF, avait tenu à animer la rencontre avec un studio radio et podcasts, qu’elle a confié à PodMedias. Avec les équipes du Medef a ainsi été créée la Radio des Entrepreneurs de France.

Implanté au cœur du village des adhérents, le studio s’est chargé d’accueillir de nombreux invités qui ont pu partager leurs expériences entrepreneuriales, tout au long de 10 heures d’antenne. En plus d’être filmées et diffusées en live sur différents canaux, autant d’interviews qui ont été enregistrées et qui pourront être diffusées sous forme de podcasts. Les enseignements de la REF24 à visiter ou à revisiter.