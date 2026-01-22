Côte d’Azur : le moteur tourisme a tourné à fond en 2025

Dans un contexte économique, politique et géopolitique anxiogène, c’est une note plus optimiste que Côte d’Azur France Tourisme a apporté avec son bilan 2025. Suivant ses chiffres et conclusions, le moteur tourisme a tourné à fond sur la Côte d’Azur, un moteur essentiel à son économie et ses emplois. Après une année 2024 exceptionnelle portée par les Jeux Olympiques, la destination confirme en 2025 son attractivité. Dans l’année, plus de 12 millions de touristes ont séjourné sur la Côte d’Azur (Alpes-Maritimes et Monaco), en loisirs comme en affaires. Plus de la moitié de ces visiteurs sont internationaux, un niveau supérieur à l’avant-crise sanitaire, confirmant le rôle des clientèles étrangères dans la croissance globale, malgré un léger recul du tourisme français. (Photo DR : les Plages Electroniques de Cannes ont affiché complet).

Cette dynamique se reflète particulièrement dans le trafic aérien, relève l’organisme chargé de la promotion de la destination. En 2025, Aéroport Nice Côte d’Azur a accueilli 15,23 millions de passagers commerciaux, en progression de 3,2 % par rapport à 2024. La hausse du trafic international (+4,7 %) a largement compensé la petite baisse du trafic domestique, tandis que le nombre de mouvements d’avions a augmenté plus modérément, traduisant une meilleure optimisation des capacités. Un signal fort pour la connexion aux grands marchés mondiaux.

L’hébergement touristique affiche lui aussi sa bonne santé. Les chiffres en témoignent. Le taux d’occupation hôtelier annuel d’abord. Il approche 66 %, avec près de 13 millions de nuitées, un record depuis plus de dix ans. La montée en gamme ensuite. Elle se confirme avec un RevPar hôtelier (acronyme du revenu par chambre disponible d'un hôtel) en hausse de 7 %, tandis que les meublés touristiques poursuivent leur développement, combinant augmentation de l’offre, bons taux d’occupation et progression des revenus. La saison estivale 2025 s’est révélée particulièrement remarquable, note encore Côte d’Azur France Tourisme, avec un mois de juin devenu un pilier à part entière et des taux d’occupation avoisinant 85 % de juin à septembre, portés par une clientèle internationale plus dépensière.

Cette évolution se traduit aussi dans les profils de visiteurs. Les États-Unis deviennent le premier marché étranger (plus de 15% des nuitées internationales), devant le Royaume-Uni et l’Italie, tandis que des progressions spectaculaires sont enregistrées en provenance de la Turquie, du Japon, de la Chine et du Moyen-Orient. La dépense moyenne dépasse désormais 110 € par jour pour les visiteurs arrivant par avion.

En ce début 2026, la tendance reste bonne, portée par la diversification saisonnière, l’attractivité renforcée des stations de montagne et le positionnement de la Côte d’Azur sur un tourisme plus durable, innovant et équilibré dans l’ensemble de l’année. Une stratégie que souligne Alexandra Borchio Fontimp, Présidente déléguée de Côte d’Azur France Tourisme. “En 2026, nous allons renforcer le tourisme quatre saisons, accompagner la transformation des offres et répondre aux nouvelles attentes des visiteurs en matière d’expérience, de qualité et de responsabilité”.