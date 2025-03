La Côte présente au prochain Salon international de l’Agriculture

L’agriculture azuréenne a aussi ses champions. Ainsi 26 producteurs locaux ont été sélectionnés par le Département des Alpes-Maritimes pour faire rayonner l’agriculture maralpine au Salon de l’Agriculture 2025 du 22 février au 2 mars, porte de Versailles à Paris. Plus grand rendez-vous annuel agricole européen, il rassemble en un seul lieu éleveurs, producteurs, transformateurs, distributeurs, associations et consommateurs mais aussi les métiers et services en lien avec l’agriculture, les organismes de recherche et les stands des régions. (Photo DR : la beauté des oliveraies azuréennes).

Le Département, qui sera de nouveau présent pour cette 61ème édition, proposera également cette année, avec la Chambre d’Agriculture, une surface de vente, véritable vitrine du savoir-faire local. Suite à un appel à manifestation d’intérêt lancé cet été en partenariat avec la Chambre d’Agriculture, 26 producteurs feront donc le déplacement et représenteront les couleurs du territoire maralpin. Ces derniers pourront vendre directement leur production sur le salon durant 3 à 9 jours. Autant de producteurs qui témoignent de la diversité de l'agriculture azuréenne.