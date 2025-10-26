Coul’Heures d’Automne à Antibes : le street art a son phare en Méditerranée

Événement phare du street art en Méditerranée, le Festival Couleur d’Automne 2025, officiellement intitulé Coul’Heures d’Automne, se poursuit à Antibes Juan-les-Pins jusqu’au 1er novembre. Porté par l'association Label Note, également organisatrice du festival Nuits Carrées, il a démarré le 18 octobre en fanfare sur une grande soirée d’ouverture “Graffiti Jam ” à la sChOOL, centre d’art urbain d’Antibes, avec DJ set de Solair et Brian Caddy et Live painting de Ma2thieu Long, artiste associé au festival. Au programme aussi de cette soirée, un espace “murs libres” et un bar à bombes de peinture ouvert au public. (Photo DR : le nouveau bus-tram réalisé par l'artiste FREE, circule sur les routes antiboises depuis le 18 octobre).

Chaque automne, depuis 6 ans, Coul’Heures d’Automne transforme ainsi le centre-ville d’Antibes et son Centre Hospitalier en une véritable galerie à ciel ouvert. Pour cette édition 2025, plusieurs artistes internationaux aux styles variés (graffiti, pochoir, muralisme, collage ou installations 3D) créent des œuvres sur le thème de la santé publique et mentale, en dialogue avec le personnel hospitalier et les habitants.​

Parmi les temps forts, outre la soirée d’ouverture, l’inauguration vendredi du M.U.R. d’Antibes (École Guynemer). Mur Urbain Réactif, cet espace d’expression, renouvelé chaque année, sera confié à Olivia de Bona, sous la direction du commissaire d’exposition Cyril Gouyette.​ Ces “Coul’Heures” sont marquées aussi par des expositions et ateliers participatifs du 18 octobre au 1er novembre. A noter :

Exposition “Ici les artistes ont fait le mur – Wild Style” à la sChOOL (170 Chemin des Terriers, à Antibes) avec William Hamer, Nekoff, Meuckah, Guitou Top Gun, Jeremy Lorenzato et Leny Tusfey.

Ateliers graffiti "Coul'Box" animés par Trace Mat' et Ma2thieu Long à la sChOOL et à l'hôpital.

animés par Trace Mat’ et Ma2thieu Long à la sChOOL et à l’hôpital. Fresques monumentales réalisées par six muralistes internationaux, dont Judith De Leeuw (Pays-Bas), sur les façades du Centre Hospitalier d’Antibes.​ Des fresques qui ont été inaugurées hier samedi avec présentation publique des œuvres achevées autour de moments festifs et de rencontres entre artistes, patients et visiteurs.​

Jusqu'au 31 octobre, des visites guidées sont organisées par l'Office du Tourisme. Il s'agit de parcours "street art immersifs" à travers le centre ancien et les murs emblématiques de la ville (les prochaines ont lieu les 28 et 31 octobre).​

Et puis, dernier temps forts de cette édition, la soirée de clôture à La sChOOL, le samedi 1er novembre à 20 heures avec des fresques évolutives en direct, expression libre sur murs éphémères et de la musique live par Coco (électro-pop) et DJ set Otom.

Pour sa 6ème édition Coul’Heures d’Automne, événement fédérateur et entièrement gratuit, confirme ainsi son rôle de laboratoire artistique et social. Avec ses performances et ateliers, son village créatif aux food trucks et ses animations musicales qui viennent compléter cette quinzaine, il devrait attirer cette année encore plusieurs milliers de visiteurs autour de l’art urbain, l'expression du 21ème siècle.