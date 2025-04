Coupe de France : Coubertin en ébullition avec la demi-finale Cannes Reims

Le stade Pierre de Coubertin en ébullition ce soir à La Bocca pour un match historique : la demi-finale de Coupe de France que disputera l’AS Cannes face à Reims, club de L1. Pour les Cannois tout est possible. L’AS Cannes, club de Nationale 2 (4ème division), a déjà battu trois clubs de Ligue 2 de première moitié de tableau pour arriver en demi-finale. Et le Stade de Reims, en difficulté pour le maintien, ne semble pas au meilleur de sa forme. Ses trois derniers tours de Coupe de France ont été gagnés aux tirs au but : Monaco (1-1, 3 tirs au but à 1), Bourgoin-Jallieu (0-0, 2 tirs au but à 3) et Angers (1-1, 3 tirs au but à 5). Tous les espoirs sont permis pour les Cannois qui se souviennent avoir remporté la Coupe de France en 1932 et passé 22 saisons en Division 1.

Si elle remporte son billet pour la finale le 24 mai au Stade de France face au PSG, l'AS Cannes deviendrait le deuxième club de 4ème division à atteindre la finale après Calais en 2000, finalement battu par Nantes.