Coups de Cœur Femmes du Numérique : une Azuréenne en lice

Une Niçoise en lice dans la 6ème édition du concours Coups de Cœur Femmes du Numérique lancé par LaPoste : Sharmen Tajermoshaie, fondatrice de Hoora. Il s’agit d’une application pour le tourisme durable dans les grandes villes, qui incite à visiter en heures creuses afin d’équilibrer les flux touristiques et réduire l’impact environnemental. Sharmen Tajermoshaie est l’une des deux candidates sélectionnées au niveau régional (la seconde est une Varoise, fondatrice de Foodelles).

Ce challenge, organisé par La Poste, a pour objectif d’encourager les initiatives de femmes entrepreneures qui portent un projet innovant et responsable ou une solution au service du numérique. La lauréate régionale concourra pour le Coup de cœur national et gagnera une campagne de financement participatif sur KissKissBankBank abondée d’un financement de La Poste à hauteur de 2 000€ et une présence sur le stand La Poste au salon VivaTechnology. Quelque 116 dossiers ont été reçus dans toute la France et 10 en Région Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur et deux projets sont retenus dans chaque région.