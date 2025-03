Course aux talents : un partenariat stratégique entre SKEMA et BPCE

SKEMA Business School, dont l’un des principaux campus est à Sophia Antipolis, vient d’annoncer la signature d’un partenariat stratégique avec BPCE (Banque Populaire, Caisse d'Epargne et Natixis). Pour la grande école de commerce, il s’agit d’une étape importante dans le développement de ses relations avec les entreprises leaders du secteur de la banque et de l’assurance. Pour BPCE, en privilégiant désormais SKEMA, le groupe marque sa volonté de collaborer uniquement avec des institutions académiques de premier plan pour attirer de nouveaux talents. (Photo DR : Cécile Tricon Bossard, directrice des Ressources Humaines de BPCE & membre du Comité de Direction générale de Natixis signe la convention de partenariat avec Pascale Viala, directrice du Corporate Office de SKEMA).

Un partenariat inédit

SKEMA est reconnue pour son approche globale, ses dix campus en France et sur les quatre continents et sa formation de talents internationaux. BPCE, deuxième acteur bancaire en France est, quant à lui, présent partout dans le monde. Ce rapprochement vise aussi à renforcer les liens entre les deux organisations et à faciliter le recrutement de jeunes talents dans les domaines de la finance, de la banque et de l’assurance, de la gestion de patrimoine, de l’audit et des systèmes d’information.

Des opportunités enrichissantes pour les étudiants

Grâce à ce partenariat, BPCE pourra participer activement aux événements de recrutement de SKEMA et intervenir directement auprès des étudiants. Des actions spécifiques incluent les visites des salles de marché de Natixis à Londres et Paris pour les étudiants du programme Msc Financial Markets & Investments, ainsi que des interventions ciblées pour les étudiants du programme de Mastère Spécialisé® Manager en Gestion de Patrimoine Financier.

Des actions croisées sur deux ans

Ce partenariat a débuté le 1er septembre 2024 pour une durée de deux années académiques. Il permettra à SKEMA de promouvoir les offres de recrutement de BPCE via ses différentes plateformes et d’organiser des événements de recrutement dédiés, tels que les Virtual Career Fairs et les Career Fairs en présentiel. L’école forme les futurs talents à travers une large palette de programmes Bachelor (Global BBA), Grande École, Master of Science, Mastère Spécialisé®, et ses formations professionnelles diplômantes et certifiantes.

De son côté, BPCE apportera un soutien financier annuel à SKEMA, contribuant à la visibilité de sa marque employeur et à la formation des futurs professionnels. Pour rappel, le groupe est le deuxième acteur bancaire en France, avec 100.000 collaborateurs servant 35 millions de clients à travers le monde. Il se distingue par ses activités variées allant de la banque de proximité à la gestion d’actifs et la banque d’investissement.

“Découvrir la richesse et la diversité des métiers de la banque d’investissement et de la gestion de fortune”

“Nous sommes très heureux de ce partenariat avec BPCE construit autour de valeurs fortes dont l’excellence, qui permettra aux étudiants de SKEMA de découvrir la richesse et la diversité des métiers de la banque d’investissement et de la gestion de fortune au sein de l’un des leaders du secteur” a indiqué Pascale Viala, Vice-Doyenne et Directrice du Corporate Office de SKEMA Business School.

Directrice des Ressources Humaines de BPCE, Cécile Tricon Bossard a rappelé à l’occasion de la signature que “ SKEMA incarne l'excellence et l’ouverture à l’international tout en mettant l'accent sur l’innovation et le facteur humain. Cette vision résonne parfaitement avec notre propre ADN et nos valeurs coopératives qui font de BPCE un terrain de jeu unique pour les talents aimant entreprendre, apprendre et évoluer.”