Course nature : un nouveau parcours pour Nice Côte d'Azur by UTMB

C’est le grand événement de “trail running” (course nature) azuréen. Intégrée au circuit international UTMB World Series, Nice Côte d'Azur by UTMB revient du 25 au 28 septembre avec un nouveau tracé pour les 100 km. La nouveauté majeure de cette saison : “les 40 premiers kilomètres reliant Roubion au Brec d'Utelle ont été entièrement retracés” expliquent les organisateurs. "Plus sauvage et plus technique, cette nouvelle portion traversera les villages d’Ilonse, Bairols, Tournefort et La Tour”. En conséquence, la barrière horaire est ajustée à 30 h et le dénivelé total passe à 5.152 m D+, soit une augmentation de 600 m. (Photo DR : courir dans d'incroyables paysages).

Plusieurs courses affichent complet sur les parcours 20 km, 50 km et 100 km, mais il reste encore quelques places pour les autres épreuves. Quelques courses aussi sont inscrites dans le programme annexe : un relais nocturne le jeudi 25 septembre à 20h, qui marque le lancement plus festif du week-end sur la Promenade des Anglais ; les courses jeunes (10-17 ans) qui auront lieu le vendredi 26 septembre à 18h30.

A noter aussi des actions concrètes mises en place pour les femmes avec Women in trail, initiative développée pour rassembler les femmes et favoriser l’égalité dans le sport du trail running. Sans oublier un engagement environnemental renforcé : navettes coureurs et accompagnants, zéro plastique, collaboration avec les autorités locales...