CPME Sud : un troisième mandat pour Alain Gargani

Alain Gargani, au coeur d'une polémique avec l'UPE06 autour de la Taxe Régionale Mobilité adoptée par la Région Sud, a été réélu à l’unanimité président de la CPME Sud pour un troisième mandat de trois ans lors de la récente assemblée générale du réseau patronal. Dirigeant d’une agence spécialisée dans l’organisation de congrès professionnels côté patronal, mais également, côté politique, Conseiller régional délégué au numérique et à l'innovation, il était seul candidat en lice.

Suite à sa réélection, il a présenté les grands axes de son troisième mandat. Avec la reconduite d’actions phares et du lancement de Made in PME 2026 ainsi que de la 6e édition des Trophées des Entrepreneurs Positifs, la CPME Sud développera deux axes stratégiques : le projet Cap Climat, déployé avec l’Ademe, pour aider les TPE et PME à s’adapter aux changements climatiques, et un roadshow en région sur le thème du recrutement, afin diffuser un ensemble de bonnes pratiques.