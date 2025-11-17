Crédit Agricole : un nouveau directeur au Développement du Territoire

Le Crédit Agricole Provence Côte d’Azur annonce la nomination de Thibault Bataille au poste de Directeur des Marchés Spécialisés et du Développement du Territoire, à compter du 17 novembre. Il succède à Galyna Zhukova, appelée à de nouvelles fonctions en tant que Directrice Générale Adjointe du Crédit Agricole Alpes-Provence. Originaire de Bordeaux, diplômé expert-comptable et titulaire d’un Master de l’ESC Pau, Thibault Bataille a construit une carrière solide mêlant management et finance d’entreprises. Après des débuts dans l’audit et le conseil, il prend en 2016 la direction d’un cabinet d’expertise-comptable du Groupe In Extenso en Dordogne.

En 2019, il rejoint le Crédit Agricole Charente Périgord où il développe les relations grands comptes en tant que Directeur adjoint de Centres d’Affaires Entreprises. Trois ans plus tard, il pilote un projet de transformation majeur qui conduit à la création du Pôle d’Affaires et d’Expertises, dont il assure la direction, supervisant à la fois le marché entreprises, les centres d’affaires spécialisés et des filiales d’investissement.Dans ses nouvelles fonctions, Thibault Bataille aura pour mission d’accompagner les filières économiques clés de la région, de renforcer l’expertise sectorielle auprès des clients et de soutenir le développement des acteurs économiques du territoire.