Un Crossover Summer en attendant le Crossover Festival en septembre

Un Crossover exceptionnel cette année pour la 15ème édition. Le Festival Crossover continuera de célébrer la diversité des styles musicaux à Nice sur cinq jours en septembre, les 4 et 5 septembre au Théâtre de Verdure, puis les 7 et 8 septembre au 109. Mais il s’élargit aussi avec un “Crossover Summer” qui investira dans la chaleur de l’été deux sites magnifiques de la Côte d’Azur : le samedi 20 juillet au Col de la Lombarde à Isola 2000, de 12 à 18 heures au lendemain du passage du Tour de France ; le samedi 24 août de 19 à 01 heures, au Théâtre sur La Mer à Saint-Jean-Cap-Ferrat qui fête ses 120 ans ! (Photo DR : Lebongü qui animera la soirée du 24 août avec The Avener et le duo de DJ Magmay).

Au Col de la Lombarde le 20 juillet, au lendemain de la 19ème étape du Tour de France reliant Embrun à Isola 2000, le public pourra profiter d'un moment suspendu avec un Crossover Summer qui côtoiera les sommets, perché à 2.350 mètres d'altitude. La programmation est à l'image des cyclistes de la veille et ne manquera pas d'endurance : Andy Books, Global Industrial Culture, Maxime Haus, et Romano Vivarelli. En parallèle de ces DJ sets programmés par le label azuréen Seize degrés, des espaces de jeux et de restauration comme le Snack Isolien sont prévus.

Le 24 août, Saint-Jean-Cap-Ferrat soufflera ses 120 bougies avec Crossover. Ce sera l’occasion de mettre en valeur son histoire, sa culture à travers une programmation musicale attractive et dense en décibels. Dans un véritable écrin de verdure seront accueillis le maître de l'électro The Avener, Lebongü ainsi que le duo de DJ Magmay.