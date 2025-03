Crystal X SKEMA : une chaire pour une gestion de patrimoine responsable

"Crystal X SKEMA Gestion de Patrimoine Responsable et Finance durable” : c’est le nom d’une nouvelle chaire que lance SKEMA Business School, reconnue pour ses programmes de formation en finance et gestion de patrimoine, avec le groupe Crystal. Pour le leader de la gestion de patrimoine indépendante, ce partenariat intègre ainsi l’éducation et la recherche dans sa démarche de transition vers une gestion de patrimoine responsable. Cette association d’expertises s’effectue dans le cadre de l’évolution de leur partenariat historique portant sur la formation à la gestion de patrimoine financier. (Photo DR : Pascale Viala, directrice du Corporate Office de SKEMA Business School et Benoist Lombard, directeur général adjoint du Groupe Crystal officialisent la création de la Chaire "Crystal x SKEMA Gestion de Patrimoine Responsable et Finance Durable" dans les locaux parisiens du Groupe Crystal).

Favoriser l'investissement durable et responsable

La nouvelle chaire vise à favoriser, par des actions communes, la diffusion des meilleures pratiques en Gestion de Patrimoine auprès des jeunes professionnels et dans la filière. L’objectif est également de soutenir les recherches visant à rendre le métier plus impactant, explorer les enjeux ESG et favoriser l’investissement durable et responsable. D’une durée de deux ans, la Chaire initiera des actions dans trois domaines : pédagogie et enseignement, perspectives issues de la Recherche et transfert de connaissances.

Sur la pédagogie et l’enseignement, il est précisé que le Groupe Crystal poursuivra son implication au sein du programme Mastère Spécialisé® “Gestion de Patrimoine Financier” par des conférences et interventions, proposera des sujets de thèses professionnelles et décernera un prix chaque année. Les perspectives de recherche se focaliseront sur des travaux liés aux transmissions d’entreprises en Europe ainsi qu’au lien entre Private Equity et critères ESG. Enfin, dans le domaine du transfert de connaissances, un livre blanc sera édité dans le but de sensibiliser un public plus large aux travaux de recherche initiés par la Chaire.

A la barre, Florencio Lopez de Silanes, l'un des professeurs de finance les plus reconnus au monde

Des conférences et webinaires animés par des praticiens et des chercheurs seront également organisés. Le directeur de la Chaire est l’un des professeurs de finance les plus reconnus au monde : Florencio Lopez de Silanes. Pour ce professeur de Finance à SKEMA, “l’objectif est d'élargir les travaux académiques afin d'approfondir notre compréhension des défis auxquels sont confrontés les dirigeants d’entreprise, les acteurs de la gestion de patrimoine qui les accompagnent et les investisseurs dans ce domaine. La chaire aidera également les étudiants à approfondir leurs connaissances et leurs pratiques en matière d'ESG et de finance”.

Ce partenariat ajoute Pascale Viala, directrice du Corporate Office de l’école, permettra de former des experts responsables tout en nourrissant les pratiques de la profession grâce aux travaux de recherche.