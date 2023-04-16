Cuisine cannoise en fête : les plats locaux en vedette sur deux semaines

La cuisine cannoise est en fête pour 15 jours. La 7ème édition de cette opération organisée par l’association “Les Gourmets de Cannes” a débuté hier samedi avec une inauguration officielle en musique à 11 heures. Elle se poursuivra jusqu’au 30 avril. Tous les jours les chefs travailleront exclusivement avec les maraîchers et producteurs locaux, les cueilleurs, les artisans et les pêcheurs locaux du marché Forville, ou se feront même jardiniers, pour réinventer une cuisine authentiquement cannoise, faite maison, avec les saveurs du Bassin Cannois. (Photo WTM : le marché Forville, terroir de la gastronomie locale).

Une cinquantaine de restaurateurs participent à cet évènement culinaire. Ils composeront tous les jours, en plus de leur carte habituelle, un plat, ou une formule (2 ou 3 plats), dont les ingrédients sont essentiellement issus du terroir cannois (terre-mer). Tous les "plats cannois" ont une appellation spécifiquement cannoise, avec un nom faisant référence à la ville, ou au territoire cannois, et sont proposés à un prix promotionnel.

Les restaurants participants bénéficient d'une signalétique à l'entrée de leur établissement, afin qu'ils soient d'emblée identifiés par le public. En complément, un guide a été édité avec tous ceux qui revendiquent leur lien avec la cuisine du terroir cannois pour présenter leurs spécialités, durant cette quinzaine cannoise. L'opération a également un parrain de marque : après Dominique Willer, puis Christian Sinicropi, le chef du Martinez devenu le Président d’Honneur de la manifestation cannoise, et d’autres représentants de la cuisine locale dont le regretté Michel Ernest, la 7ème édition a choisi cette année pour parrain Pierrick Cizeron, chef exécutif du Groupe Barrière à Cannes.

Quant à Steve Boubouillon, président de l’association "Les Gourmets de Cannes", il a une idée bien en tête : promouvoir la cuisine cannoise au-delà de ses frontières. La cuisine niçoise a bien su faire reconnaître ses spécialités à l’international, pourquoi pas la cuisine cannoise ?