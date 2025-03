La "Cuisine cannoise en fête" démarre samedi

La cuisine Cannoise refait la fête du 29 mars au 12 avril. Lancée par l’association “Les Gourmets de Cannes” avec les restaurateurs et l’ensemble des professionnels des métiers de bouche, la 9ème édition de cet événement culinaire vise à défendre le territoire local, la Baie de Cannes, ses îles, la Basse Vallée de la Siagne, et ses deux vignobles, L’Abbaye de Lérins et le Domaine de Barbossi…Tous les jours, durant deux semaines, les chefs travailleront essentiellement avec les maraîchers et producteurs locaux, les cueilleurs, les artisans et les pêcheurs locaux du Marché Forville, ou se feront même jardiniers, pour réinventer une cuisine authentiquement cannoise, faite maison, avec les saveurs du Bassin Cannois.

Une cinquantaine de restaurateurs, participant à cette fête, composeront tous les jours, en plus de leur carte habituelle, un plat, ou une formule (2 ou 3 plats), dont les ingrédients sont essentiellement issus du terroir cannois (terre-mer). Tous les “plats cannois” auront une appellation spécifiquement cannoise, avec un nom faisant référence à la ville, ou au territoire cannois, et seront proposés à un prix promotionnel.

Parmi les spécialités plébiscitées : la soupe de poissons de roche de la Baie de Cannes, la Socca’nnes, la Bourride cannoise du pêcheur Marius Sturleze à l’huile d’olive de Lérins, les oursins des Îles en émulsion de châtaignes, la pélamide de la Baie de Cannes en gravelax, la soupe au pistou de Sainte Marguerite, la bouillabaisse « Forville » de filets de Saint Pierre, le Saint Honorat ou encore le Paris-Cannes…Les restaurants participants bénéficieront d’une signalétique à l’entrée de leur établissement, tandis qu’un guide sera édité