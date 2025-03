Culture.mc : toute la culture à Monaco dans un nouveau site web

Toute la culture à Monaco : c’est ce que propose le nouveau site internet “culture.mc” qui a été lancé la semaine dernière dans la Principauté. Elaboré par la Direction des Affaires Culturelles et mis en œuvre avec la Délégation Interministérielle de la Transition Numérique, ce nouveau site web donne une vue complète de l’offre culturelle de la Principauté et de ses acteurs à travers des articles, enregistrements, reportages, podcasts.

On y trouvera l’agenda des événements et manifestations, avec un accès à la billetterie en ligne, mais également un regard sur les différentes thématiques artistiques et créatives (musique, danse, opéra, expositions, théâtre, cinéma…). Deux espaces particuliers aussi : l’un sur la jeunesse avec les activités, actions et enseignements pour la jeunesse ; l’autre sur le patrimoine dans ses multiples aspects (immobilier, architectural, naturel, immatériel…) avec un focus sur les actions en faveur de sa conservation et valorisation.

Au total un site superbe, fourni, très complet. Un magnifique outil au service d’une activité culturelle monégasque très dense et de tous ceux qui s’y intéressent. En français et en anglais.