Cutiss (Sophia) annonce une avancée dans le traitement des grands brûlés

Une avancée dans le traitement des grands brûlés par la société suisse Cutiss qui a inauguré il y a un an un centre de R&D au Bioparc de Sophia Antipolis piloté par le Dr Vincent Ronfard, directeur de l’innovation du groupe. Spécialisée dans l'ingénierie tissulaire et la médecine régénérative, Cutiss a annoncé en effet la première chirurgie reconstructive dans le cadre d'un usage compassionnel et le premier patient américain traité avec denovoSkin™, un greffon personnalisé, bicouche, bio-ingénié à partir d'une petite biopsie fine de la peau saine du patient. Si l'entreprise réalise déjà des essais cliniques pour des patients en chirurgie reconstructive, c'est la première fois que des chirurgiens demandent le denovoSkin pour la chirurgie reconstructive à titre compassionnel (donc pas dans un contexte essais cliniques).

Une brûlure importante qui couvre la majeure partie du corps du patient nécessite une reconstruction importante et il n'y a généralement que très peu de peau saine à utiliser pour le processus d'autogreffe traditionnel. L’opération concernait un enfant de quatre ans. Il souffrait de cicatrices complexes et de contractures après la résolution de brûlures profondes affectant 90 % de son corps, et ne disposait pas d'autres options thérapeutiques de reconstruction. Après trois mois de greffe, les résultats s’annoncent comme prometteurs.