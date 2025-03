Cyberattaque à Cannes : le centre hospitalier Simone Veil en convalescence

Le centre hospitalier Simone Veil toujours en convalescence à Cannes après la cyberattaques d'ampleur dont il a été victime le mardi 16 avril. Il avait alors, pour se protéger, coupé toutes ses sources informatiques (350 serveurs et 1.500 postes informatiques). Un retour obligé au mode "papier" qui avait entrainé la paralysie de certaines activités et le report des interventions non urgentes. Huit jours après, l'activité n'a pas encore repris en plein. Selon un communiqué, l'hôpital indique que plusieurs logiciels qualifiés de prioritaires ont pu être relancés, tandis que les branchements internes sont rétablis progressivement. L'hôpital assure que "l'intégralité du planning opératoire est assuré" et que les consultations "peu requérantes en termes d'informatique" sont maintenues. Le retour à la normale sera toutefois "progressif et minutieux" avec, en bout de rétablissement, un moment critique : celui de la re-connexion informatique avec le monde extérieur.