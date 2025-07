Cyberprotection des ados : Orange lance une nouvelle version de son SafePhone

Comment protéger les enfants d’une surexposition aux écrans, au traumatisme de contenus inappropriés, au cyberharcèlement ou encore aux appels indésirables ? C’est une question qui se pose avec de plus en plus d’acuité et à laquelle Orange a apporté des réponses. L’opérateur téléphonique lance ainsi demain, jeudi 3 juillet un pack Protection Enfant inédit pour renforcer son offre SaferPhone Orange. Il s’agit d’une nouvelle version de l’offre SaferPhone pour les adolescents comprenant un nouveau forfait mobile à petit prix et ce pack Protection Enfant. (Photo DR : un atelier s’est tenu hier dans la boutique cannoise de l’opérateur sur le thème de l’accompagnement).

Pour protéger les jeunes, Orange met également à disposition des parents, un guide pour accompagner leur enfant dans ses premiers usages numériques ainsi que de deux ateliers gratuits, à suivre en ligne ou en boutique : l’un pour accompagner son enfant dans l’usage de son téléphone ; l’autre sur le thème de “Mieux comprendre la vie numérique des ados”. Depuis 2021, ce sont plus de 500.000 adolescents qui ont participé à ces ateliers en France. En 2024, sur la région sud, 4.000 ados, dont 1.400 dans les Alpes Maritimes, ont suivi un atelier en boutiques, dans des associations ou au travers du sport amateur. Sur le premier de ces deux thèmes, l’accompagnement, un atelier s’est ainsi déroulé hier matin à Cannes dans la boutique Orange de la rue d’Antibes.

Quant à la nouvelle offre, elle est accompagnée d’un soutien à l’installation, au paramétrage et à l’usage. Un forfait “Série Spéciale SaferPhone 5Go” est proposé sans engagement, à 5,99€/mois pour les clients internet Orange (9,99€/mois pour les clients non internet Orange). L’offre inclut sur demande un pack Protection Enfant. Il comprend notamment une solution de contrôle parental (gestion du temps d’écran par jour et par plage horaire, coupure complète de l’internet en wifi et en 4G / 5G à la demande, blocage des contenus inappropriés, géolocalisation en temps réel ainsi qu’un service de détection et d’alerte pour lutter contre le cyberharcèlement en partenariat avec la startup française “SafeBear” (offert pendant 12 mois).

Avec l’accord de l’adolescent, toutes ses communications sur les réseaux sociaux sont analysées pour repérer tout risque et le parent est averti lorsque des messages de harcèlement sont détectés sur l’un des réseaux sociaux. Ces messages toxiques sont alors stockés pour faciliter un dépôt de plainte si nécessaire.