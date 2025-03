Cybersécurité : ce qui va changer pour les entreprises, thème du WebtechSCS

Du changement en vue dans le domaine de la cybersécurité avec notamment la directive européenne NIS2 (Network and Information Security). Cette directive incite les organisations à mettre en place un panel de mesures de sécurité pour gagner en résilience face aux risques cyber. Pour comprendre les exigences de cette nouvelle directive et mieux savoir comment les 4 Campus Cyber de PACA, dont le Cyber Campus Sophia Antipolis, relèvent les défis de la cybersécurité et renforcent la résilience des organisations, le pôle SCS consacre son prochain Webtech à la cybersécurité et à ce qui va changer pour les entreprises. Le rendez-vous est donné le jeudi 24 octobre de 11 à 12 heures.

Au programme :

- Nouvelles règlementations Cyber : des exigences différentes pour les entreprises avec Celia Nowak, Déléguée régionale à la sécurité numérique ANSSI

- Quelles spécificités pour chacun des 4 Campus Cyber de la région Sud ?

Marseille Euromed – Clément Rossi, délégué Campus Cyber Euromed

Sophia-Antipolis – François Clergeot, Directeur développement CASA

Toulon – Damien Hassko, Responsable Urgence Cyber Région Sud

Salon de Provence – Guillaume Riou, Directeur Projet PIAS Ecole de l'Air et de l'Espace

