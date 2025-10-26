Cyclisme : le Tour d’Espagne partira de Monaco en août 2026

Monaco entre une nouvelle fois dans l’histoire du cyclisme mondial. Dix mois avant le coup d’envoi de La Vuelta 2026, le comité d’organisation a dévoilé les parcours monégasques de cette édition exceptionnelle. Après avoir accueilli le Giro d’Italia en 1966 et le Grand Départ du Tour de France en 2009, la Principauté s’apprête à devenir la seule ville à avoir lancé les trois grands tours. Les festivités débuteront le jeudi 20 août 2026 avec la présentation officielle des équipes, avant le contre-la-montre individuel de 9,6 kilomètres tracé au cœur de la cité le samedi 22 août. Le parcours mettra en lumière les plus beaux sites de Monaco : la Place du Casino, le Fairmont Hairpin, le Larvotto, le Port Hercule, le Stade Louis II et une arrivée sur le Boulevard Albert Ier, emprunté chaque année par le mythique Grand Prix de Formule 1.

Le lendemain, le dimanche 23 août, la deuxième étape s’élancera du Palais Princier pour un départ réel depuis le Jardin Exotique, direction la France, avant la suite du tracé vers l’Espagne. Pour le Prince Albert II, cet événement dépasse la seule dimension sportive : "Accueillir La Vuelta est un symbole d’ouverture et de rayonnement pour notre pays, en cette année où Monaco est la Capitale mondiale du sport". Une fierté partagée par Christophe Mirmand, Ministre d’État, et Javier Guillén, directeur de La Vuelta, qui saluent l’excellence et la capacité organisationnelle de la Principauté. Avec ce départ "princier", Monaco renforce son statut de haut lieu du sport internationa et confirme son savoir-faire dans l’accueil des plus grandes compétitions mondiales.