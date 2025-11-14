Daniel Margot élu président de la CCI Provence-Alpes-Côte d’Azur

La CCI régionale a désormais un président en plein. Lors de l’assemblée générale, Daniel Margot, président de la CCI des Alpes-de-Haute-Provence et 1er vice-président de la CCI régionale, a été élu ce matin à l’unanimité à la présidence de CCI Provence-Alpes-Côte d’Azur (il est par ailleurs fondateur et CEO du groupe SHP -Solution Habitat Provence- dans le secteur de l’immobilier et de la construction). Cette élection s’inscrit dans la continuité de son mandat par intérim exercé depuis le 1er août, suite au départ du président Philippe Renaudi, mais surtout dans une période charnière pour l’avenir du réseau consulaire. Dans son discours d’intronisation, Daniel Margot a parlé aussi de son élection à la présidence comme d’un immense engagement afin d’assurer le pilotage de la CCI régionale par la transformation. (Photo © François Moura pour la CCI de région : Daniel Margot)

La vision MSR (Mutualiser Sans Régionaliser)

Un des défis sera de faire face à la volonté récurrente de l’État de réduire la Taxe pour Frais de Chambre (soit une baisse possible de 14 millions d’euros en 2026 pour la région PACA) et au projet national de rapprochement entre réseaux consulaires (CCI et CMA -Chambre des Métiers et de l’Artisanat). Sur ces questions, Daniel Margot assume une position claire : “mutualiser sans régionaliser”. Derrière ce principe, résumé par l’acronyme MSR, se cache la stratégie qu’il souhaite impulser : renforcer la coopération interne, partager les outils et les compétences, sans centraliser les décisions ni affaiblir les territoires.

La mutualisation, déjà engagée sur les ressources humaines, les systèmes d’information ou encore le CRM, sera amplifiée dans les domaines des achats, finances, juridiques et formation. Objectif : consolider un réseau qui accompagne chaque année plus de 390.000 entreprises – de la création à la transmission – tout en maintenant une proximité forte sur le terrain. “La CCI de région sera facilitatrice, coordinatrice et animatrice, sans être centralisatrice, car les compétences et les expertises sont dans les territoires”, a déclaré Daniel Margot.

Une feuille de route stratégique en cours de finalisation

La feuille de route stratégique, en cours de finalisation pour la fin janvier, définira les priorités et indicateurs concrets de cette transformation. Elle visera à faciliter l’accès des entreprises aux financements, à la décarbonation, à l’innovation, à l’export et aux technologies émergentes. Elle s’appuiera sur une gouvernance concertée entre les 7 CCI territoriales, un renforcement des partenariats institutionnels (État, Région Sud, risingSUD, Ademe, Ceser) et une ouverture accrue sur l’Europe à travers le réseau Enterprise Europe Network et les programmes de l’Union européenne.

Daniel Margot ambitionne également de développer des projets structurants pour le tissu économique régional : sociétés d’investissement, foncières, infrastructures et accompagnement des TPE-PME dans la transition numérique et environnementale. Autre axe fort : la mobilisation du réseau pour “2030 au Sommet”, une dynamique collective visant à faire des Jeux Olympiques et Paralympiques un levier d’opportunités durables pour les entreprises locales. Tout un programme qu’il aura à mener jusqu’à la fin d’un mandat probablement prolongé jusqu’en octobre 2027 au lieu de 2026, selon la demande de Bercy qu’un décret prochain devrait valider.