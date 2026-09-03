Maire de Cannes et président de l'Association des maires de France David Lisnard a assuré ce mercredi 2 septembre, a relevé BFM, avoir recueilli les 500 promesses de parrainages nécessaires pour se présenter à la présidentielle d'avril 2027, se disant confiant quant à leur confirmation après la publication du décret de convocation des élections. "De ce point de vue-là, on est tranquille", a-t-il déclaré en marge d'un déplacement à la Foire de Châlons-en-Champagne, étape traditionnelle de la rentrée pour les candidats à l'Élysée.

Non testé dans la plupart des sondages et partisan d'une primaire pour départager les candidats de la droite et du centre, David Lisnard, qui a lancé sa campagne ce dernier week-end à Cannes, fait de la lutte contre la bureaucratie l'un des axes centraux de son programme. Pour rappel, la règle en vigueur depuis 1976 impose aux candidats de réunir 500 parrainages de parlementaires, maires, conseillers départementaux ou régionaux pour pouvoir se présenter au premier tour, prévu en avril.