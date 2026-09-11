Le maire de Cannes et candidat de la droite libérale à l'Elysée brigue un second mandat à la présidence de l'Association des maires de France. Il affrontera Philippe Laurent lors du scrutin du Congrès des maires, fin novembre.

Le maire de Cannes et président sortant de l'Association des maires de France, David Lisnard a annoncé hier jeudi qu'il briguait un nouveau mandat à la tête de l'association, tout en promettant de se mettre en retrait durant la campagne officielle si sa candidature à la présidentielle se confirmait. Dans un entretien au Figaro, le candidat de Nouvelle Énergie s'est dit "fier du travail réalisé" depuis cinq ans, mettant en avant son action pour la ruralité, et a qualifié d'"absurde et malveillant" le questionnement sur un possible conflit d'intérêts entre sa présidence et sa candidature nationale. Il sera opposé à Philippe Laurent (UDI), maire de Sceaux et déjà candidat en 2021, lors d'un scrutin qui se tiendra du 23 au 25 novembre au Congrès de l'association, David Lisnard ayant recueilli 106 parrainages contre 13 pour son adversaire.

Pour l'élection du bureau et du comité directeur, David Lisnard a constitué avec le socialiste Jean-François Debat, maire de Bourg-en-Bresse, une liste d'union transpartisane, sans concurrence de Philippe Laurent sur ces deux scrutins. Les deux maires ont présenté cet accord comme une volonté de "défendre la décentralisation et renforcer les libertés locales", Jean-François Debat précisant qu'il s'agissait d'un "accord de gouvernance pour poursuivre le pilotage transpartisan de l'AMF" plutôt que d'un rapprochement politique avec le président de Nouvelle Énergie. Les résultats de ce renouvellement des instances, qui mobilise les 34 330 adhérents de l'association par vote électronique, seront proclamés lors du 108e Congrès des maires à Paris fin novembre.