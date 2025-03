David Lisnard, candidat à un second mandat à la tête de l’AMF

Elu en novembre 2021 à la présidence de la puissante AMF (Association des Maires de France) David Lisnard, maire de Cannes, est candidat à un second mandat lors du 105ème Congrès des maires et des présidents d’intercommunalité de France qui débute demain, mardi 21, et se poursuivra jusqu’au 23 novembre au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris. Selon les observateurs, sa réélection pour un mandat de trois ans, qui va courir jusqu’en novembre 2026, serait pratiquement acquise.

Ce qui alimente déjà les spéculations sur la suite et sur une éventuelle candidature à la présidence de la République en 2027. Les deux années de présidence à l’AMF ont déjà donné au maire LR de Cannes ce qui lui manquait jusqu’à présent : une notoriété nationale. Une notoriété qu’il pourra faire grandir pendant trois ans, tout comme le mouvement “Nouvelle énergie” qu’il a fondé et qui dispose désormais d’un siège à Paris, inauguré début octobre dans le 15ème arrondissement... rue des entrepreneurs.