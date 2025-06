David Lisnard appelle Emmanuel Macron à démissionner

David Lisnard plaide pour une démission du président de la République. Dans un entretien publié hier par Ouest-France, le maire de Cannes, président de la puissante Association des Maires de France et fondateur de "Nouvelle Energie" estime qu'"Emmanuel Macron doit prendre acte de son échec". Il appelle à une démission du chef de l'Etat d’ici quatre mois pour permettre l’organisation d’une véritable campagne présidentielle.

"Nous sommes arrivés au bout du bout d’une façon de gouverner" argumente-t-il et la France ne peut attendre 2027. "On vient de passer derrière l’Italie en création de richesse par habitant, derrière l’Espagne en industrie manufacturière. On n’a jamais dépensé autant d’argent public et on a 24 % d’urgences hospitalières saturées, qui ne peuvent plus assurer la continuité du service public. On recrute des fonctionnaires, mais il n’y en a plus sur le terrain à cause de la bureaucratie…"