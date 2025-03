David Lisnard : "on ne peut pas regarder le train de la France dérailler"

La rentrée politique aussi pour David Lisnard. Le maire de Cannes, président de l'Association des Maires de France et fondateur de Nouvelle Energie, a réuni vendredi plus d'un millier de ses soutiens sur la butte de Saint-Cassien. Au lendemain de son entretien avec Emmanuel Macron, l'occasion de présenter sa position ainsi que sa vision de la France et de la situation actuelle. On retiendra que, membre des Républicains, il ne se voit pas les mêmes obligations que Laurent Wauquiez et Bruneau Retailleau, opposés à toute participation à une coalition gouvernementale.

Le Figaro a d'ailleurs repris quelques mises en garde lancées à ses partisans : "Attention au syndrome de la droite Don Quichotte" ; "Il s'agit de donner un gouvernement à la France" ou encore "on ne peut pas regarder le train de la France dérailler". En quelque sorte, si la droite avait l'assurance de pouvoir agir comme elle l'entend sur les sujets essentiels, il n'hésiterait pas à se lancer dans l'action.