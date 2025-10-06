David Lisnard réclame de nouvelles élections présidentielles et législatives

Pour David Lisnard, président de Nouvelle Energie, “il est temps de tourner la page du macronisme. Il est surtout temps de redresser la France”. Dans une réaction publiée sur LinkedIn suite à la démission du Premier ministre Sébastien Lecornu, le maire de Cannes demande à ce qu’Emmanuel Macron “programme sa démission” comme “la seule voie pour préserver nos institutions et débloquer une situation devenue intenable depuis la dissolution irresponsable de juin 2024”.

“Une nouvelle dissolution n’est pas la solution” argumente-t-il. “Elle prolongerait l’impasse et ne résoudrait rien. De nouvelles élections présidentielles et législatives doivent être organisées. Une véritable alternance doit permettre enfin de confronter démocratiquement des projets clairs et assumés.”