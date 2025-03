David Lisnard réélu à la présidence de l'AMF pour trois ans

C'est sans surprise (il n'y avait qu'une seule liste en présence) que David Lisnard, le maire de Cannes a été réélu hier, pour un mandat de trois ans à la tête de la puissante Association des Maires de France. Dans un communiqué, l'AMF note que 8.799 adhérents se sont exprimés (taux de participation de 25,54%) et que le maire de Cannes a recueilli 8.084 voix.

Lors de cette élection des instances de l'AMF, ont également été élus les 36 membres du bureau et les 100 membres du Comité directeur sur la "Liste d'unité et d'indépendance de l'AMF" présentée par David Lisnard et André Laignel. Trois maires azuréens font également partie des nouvelles instances nationales : Joseph Ségura, maire de Saint-Laurent du Var élu au Bureau, ainsi que Mylène Agnelli (Isola) et Sébastien Leroy (Mandelieu La Napoule) élus au Comité directeur.