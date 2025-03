David Lisnard sera dans la course de la prochaine présidentielle

David Lisnard l’avait annoncé lors des voeux à la presse locale la semaine dernière à Cannes : il sera de la compétition. Celle de la prochaine présidentielle de 2027 ou avant cette échéance, le cas où. Maire de Cannes, président de l'Association des maires de France et fondateur du parti Nouvelle Énergie, il avait cette fois clairement annoncé son intention d’être de la partie et avait plaidé en faveur d’une grande primaire ouverte à droite avant l’été prochain. Si auparavant il était resté évasif sur la question, il n’avait plus caché ses ambitions.

C’est ce qu’il redira aussi mardi 28 janvier à Paris, au niveau national, pour ses voeux aux militants de Nouvelle énergie au Cirque Bormann dans le 15ème arrondissement. Il devrait également à cette occasion réitérer son soutien en faveur d’une grande primaire ouverte à tous les candidats de la droite et du centre pour préparer l’alternance. Ensuite, après ce passage à Paris, il est prévu qu’il se rende à Mayotte. La dimension nationale.