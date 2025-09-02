DCF AWARDS : les nominés aux trophées de la Performance Commerciale

Les DCF Côte d’Azur, présidés par Emma Court, remettront leurs trophées de la performance commerciale lors d’une grande soirée DCF AWARDS, mardi 23 septembre à partir de 18h30, à l’hôtel La Vague de Saint-Paul à Saint-Paul-de-Vence. Parrain de la soirée, Franck Cannata, ainsi que la CCI Nice Côte d'Azur et la Tribune Nice Côte d'Azur, distinguerons les entreprises du département les plus performantes commercialement. L’objectif est de mettre en lumière les entreprises qui valorisent la fonction commerciale et développent l’intelligence commerciale dans ses trois leviers : Expertise métier, Efficience opérationnelle et Intelligence émotionnelle.

Trois trophées seront décernés au cours de la cérémonie suivant 3 catégories.

avec les nominés Maison Gannac, Groupe Ipepper, Smart Global Governance, Azur Print Solutions, La Bastide du Golf, Le Clos de Laure, ProTech Services, Lucangeli Catégorie Startups avec pour nominés Go Mecano, Osol, Soipakon, Bram Burofactory France

