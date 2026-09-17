Les DCF Côte d'Azur donnent rendez-vous jeudi 8 octobre, à partir de 18h30, à l'Hôtel Le Negresco à Nice pour un gala célébrant les 70 ans du mouvement. Sous l'impulsion de leur présidente Emma Court, les organisateurs promettent une soirée d'exception avec un dîner gastronomique préparé par la Cheffe Virginie Basselot, des moments forts en présence de Siegfried Haack, ainsi que de nombreuses occasions d'échanges entre dirigeants et acteurs économiques régionaux. Pour cette célébration anniversaire, tenue de gala exigée !