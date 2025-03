Décès de Didier Guillaume : journée de deuil national jeudi à Monaco

Pluie d’hommages pour Didier Guillaume, ancien ministre français de l’agriculture et ministre d’Etat de Monaco décédé brutalement à Nice vendredi 17 janvier des suites d’une maladie fulgurante. Des hommages lui ont été rendus au plus haut niveau tant du côté français que du côté monégasque où avaient été appréciés sa bienveillance, son engagement et son dévouement.

Dans la Principauté, le Prince Albert II a décrété une journée de deuil national le jour des obsèques qui seront célébrées en la cathédrale de Monaco le jeudi 23 janvier à 11 heures. Le Prince a également ordonné la mise en berne des drapeaux sur tous les bâtiments publics de la Principauté, à compter du samedi 18 janvier et jusqu’à la fin des obsèques. Par ailleurs, une minute de silence sera observée lundi à 11 heures, annoncée par une sirène invitant chacun à se recueillir.

Une chapelle ardente, accompagnée d’un registre de condoléances, sera installée dans la chapelle de la Miséricorde (place de la Mairie) et ouverte au public du lundi 20 au mercredi 22 janvier, de 10h à 17h, pour permettre à celles et ceux qui le souhaitent de rendre un dernier hommage à S.E. Didier Guillaume.