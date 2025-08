Déchets et pollutions : une journée solutions et innovation à l'ADEME Sophia

Une journée entière pour les professionnels des déchets et des pollutions afin de mobiliser, réunir, mettre en réseau et renforcer la collaboration des acteurs de l'écosystème en lien avec la transition écologique : c'est ce que proposent les "Sessions Du Déchet" qui auront lieu mardi 23 mai de 8h30 à 18h30 à l'ADEME Sophia Antipolis. Cette journée sera rythmée par des conférences, des ateliers, un Village des Solutions (emplacements pour porteurs de solutions) et du networking ; les séances plénières seront en mode hybride (live et replay).

Il sera question d'économie circulaire et d'économie de la fonctionnalité avec Immaterra, des déchets autant industriels que du BTP ou du numérique, du bilan carbone, de bio inspiration, de méthanisation, de l'enjeu des déchets plastiques en milieux aquatiques et de bien d'autres sujets touchant à l'environnement. Parmi les porteurs de solutions, des startups que la Côte connaît bien comme Pollustock, Trimeds, Met'inNice, Earthwake, Gandee, Imagreen….