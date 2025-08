Découverte à Nice : l’IRCAN ouvre une piste pour lutter contre le vieillissement

L’Institut de recherche sur le cancer et le vieillissement de Nice (IRCAN) avec le poisson zèbre, a-t-il trouvé un moyen de retarder notablement l’heure de la vieillesse ? Il a en tout cas ouvert une piste sérieuse en découvrant un phénomène : en retardant le vieillissement de l’intestin chez des poissons, on peut retarder le vieillissement de tout l’organisme. L’équipe de Miguel Godinho Ferreira de l’Ircan (CNRS/Inserm/Université Côte d’Azur) a en effet réussi à allonger l’espérance de vie chez le poisson zèbre en réactivant un gène dans les cellules de l’intestin. Des résultats qui ont été publiés avant-hier, le 4 mai, dans la revue Nature Aging. (Photo DR : poissons zèbre).

Le rôle primordial de l'intestin pour la santé et l'anti-âge

Dans une approche anti-âge et pour la santé en général, le rôle de l’intestin est primordial, explique le CNRS dans un communiqué. Il y a plus d'un siècle, Elie Metchnikov a constaté que le vieillissement découle d'une inflammation accrue de l'intestin et l'infiltration de microbes dans la circulation sanguine. Plus nous vieillissons, moins le tube digestif joue son rôle de barrière et ainsi laisse passer certaines particules et bactéries indésirables qui entraînent le vieillissement plus rapide de l’organisme.

Dans cette approche, les chercheuses et chercheurs niçois ont étudié chez le poisson zèbre l’influence de la longueur des télomères dans les cellules de l’intestin sur le vieillissement. En effet, comme chez les humains, ces extrémités de chromosomes raccourcissent plus vite dans l’intestin que dans les autres organes au cours de la vie. C’est pourquoi ce processus joue un rôle très important dans le vieillissement.

Le ralentissement du déclin de l'intestin revivifie tout l'organisme

Les scientifiques ont alors inséré dans le poisson zèbre un fragment d'ADN permettant aux cellules intestinales de produire l’enzyme responsable de l’allongement des télomères, la télomérase. Et ils ont pu constater le ralentissement non seulement du déclin de cet organe mais surtout le vieillissement de tout l’organisme. “Ce phénomène régénère la fertilité et la santé générale des individus au fil du processus normal du vieillissement et augmente la durée de vie sans risque associé de développer un cancer” est-il noté dans l'étude. “La lutte contre le vieillissement intestinal retarde non seulement le vieillissement des organes distants, mais elle est suffisante pour prolonger la durée de vie des poissons mutants de 40 %".

Au vu de la proximité entre le poisson zèbre et l'être humain (même longueur de télomères, 70% des gènes partagés, vieillissement similaire comme les maladies associés à l’âge), ces résultats ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques pour contrer le vieillissement. En parallèle, les chercheurs souhaitent étudier les pathologies associées au raccourcissement des télomères comme le cancer, les maladies neurodégénératives, immunitaires et gastro-intestinales. Déjà considéré comme notre deuxième cerveau, l’intestin pourrait être aussi le lieu privilégié de nos futures cures de Jouvence et d'une espérance de vie largement augmentée.