Découvrez les sept lauréats des Trophées du Club Eco Côte d'Azur

Cinq catégories mais finalement sept prix ont été décernés hier soir lors de la soirée des Trophées du Club Eco Côte d'Azur organisée par Nice-Matin dans le cadre magique de l'Opéra de Nice. Cette 15ème édition a mis en lumière quelques pépites de l’économie des Alpes-Maritimes après une présentation du contexte socio économique mondial et français par Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste de BDO France et une représentation exclusive des choeurs (au complet) de l’Opéra de Nice.

Ont ainsi été primés :

Startup de l’année : Somanity de Mathieu Mérian . Comme dans les grandes aventures de la tech, la sienne a commencé dans un garage, avec une imprimante 3D. A l’heure du baccalauréat, Mathieu a créé sa première entreprise, My3D. Etudiant à SKEMA, il a lancé Somanity pour mettre au point des exosquelettes imprimés grâce à des imprimantes 3D, via sa première start-up. Compte tenu des délais pour obtenir les autorisations de mise sur le marché dans le domaine médical, ses premiers exosquelettes devraient être commercialisés à l’horizon 2025. Ces dispositifs sont actuellement hors de prix. Somanity les sortira à moins de 10.000 € et fera en sorte qu'ils deviennent beaucoup plus accessibles aux personnes atteintes d’un handicap moteur.

Entrepreneur de l’année : Betty Seroussi avec Travel Planet. Très touché par la crise Covid, Travel Planet avait alors décidé d'accélérer le développement de sa plateforme de nouvelle génération pour la gestion des déplacements professionnels des moyennes et grandes entreprises. La startup a aussi emménagé en 2021 dans la technopole et connaît depuis une hypercroissance. Son Chiffre d’Affaires tombé à 35 M€ en 2020, est passé à 60 M€ en 2021, puis 85 M€ en 2022 et se trouve sur une trajectoire de 120 M€ en 2023 avec 60 salariés. Très investie dans la vie économique du territoire, Betty Seroussi a été élue récemment co-présidente de la French Tech Côte d’Azur.

Made in Côte d'Azur : Blue Coast Brewing Company. Et pourquoi pas une bière Côte d'Azur ? Après une visite de brasseries artisanales dans le sud de la Californie, un groupe de "Bluecoasters" passionné a créé la Blue Coast Brewing Compagnie. Installée dans l'EcoVallée, elle a mis du soleil et du bleu méditerranéen dans la bière et s’est imposée dans un domaine qu’on pouvait croire réservé aux pays plus au nord.

Green RSE : Pollustock avec Stéphane Asikian . Plutôt que ramasser les déchets en mer, mieux vaut éviter qu'ils ne s'y répandent avec l'installation de filets anti-pollutions et de barrages flottants. Engagé dans la protection des océans Pollustock est aujourd'hui un acteur essentiel dans la protection des milieux aquatiques.

Développement international : groupe Ragni avec Marcel Ragni et Horus Pharma de Martine et Claude Claret. Difficile de départager ces deux nominés. Le jury a donc décidé de décerner exceptionnellement deux prix pour cette catégorie. Les deux entreprises ont misé à fond sur l’international pour se développer.