Dédié RSE, le réseau d’entreprises Symbiose s’implante sur la Côte

Un nouveau réseau d’entreprises dédié à la RSE est en cours d’implantation sur la Côte d’Azur. Il s’agit du réseau Symbiose, né à Lyon en 2018, qui a été lancé en décembre dernier sur la Côte. Directeur du réseau azuréen, Vincent Ferrari met petit à petit en place des événements et moments d’échanges avec pour objectif de faire progresser ensemble les membres de cette communauté RSE par le partage d’expériences. Une quinzaine d’entreprises (Vinci, Caisse d’Epargne Côte d’Azur, Horus Pharma…) sont déjà engagées dans ce nouveau réseau qui vise à réunir une trentaine de membres d’ici la fin d'année.