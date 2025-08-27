Fermer le menu
27 août 2025, par Jean-Pierre Largillet

Dédié RSE, le réseau d’entreprises Symbiose s’implante sur la Côte

2 minutes

Lancé à Lyon en 2018 sous le nom de Mix-r, le réseau Symbiose est en cours d’implantation dans les Alpes-Maritimes depuis fin 2024. Dédié RSE, il a pour objectif de faire progresser les entreprises dans ce domaine à travers les échanges d’expériences.

Un nouveau réseau d’entreprises dédié à la RSE est en cours d’implantation sur la Côte d’Azur. Il s’agit du réseau Symbiose, né à Lyon en 2018, qui a été lancé en décembre dernier sur la Côte. Directeur du réseau azuréen, Vincent Ferrari met petit à petit en place des événements et moments d’échanges avec pour objectif de faire progresser ensemble les membres de cette communauté RSE par le partage d’expériences. Une quinzaine d’entreprises (Vinci, Caisse d’Epargne Côte d’Azur, Horus Pharma…)  sont déjà engagées dans ce nouveau  réseau qui vise à réunir une trentaine de membres d’ici la fin d'année.

