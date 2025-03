Deeptech Tour à Nice : flash sur les startups azuréennes qui changent la société

Pour sa troisième édition, le Deeptech Tour revient à Nice. Le rendez-vous est donné le 10 septembre de 16h30 à 18h30 au parc Valrose d'Université Côte d’Azur pour mettre les projecteurs sur la deeptech et ses acteurs. Sont invités les entrepreneurs, étudiants, chercheurs, doctorants, accompagnateurs et autres acteurs de l’innovation. Bref tous ceux qui façonnent ces startups hautement technologiques appelées à changer notre société, nos modes de vie, de consommation, d’alimentation et ainsi transformer notre quotidien, nos industries et notre impact environnemental.

Cette étape à UniCA sera l'occasion d'un bilan sur la deeptech à Nice et d'une présentation des acteurs du territoire dont les actions collectives mises en place permettent cette éclosion. Au programme : présentation de l’écosystème, session de pitchs, témoignages inspirants, démonstrations de startups deeptech, cocktail - networking...

Plusieurs porteurs de deeptechs azuréennes viendront ainsi présenter leur parcours avec un représentant de leur structure d'accompagnement. Darewin Evolution, ExAdEx-Inno, Roca Therapeutics, Pulse Audition, Somanity et Innov&Sea, participeront à ces présentations. Pour mettre en avant la richesse de l'écosystème deeptech de Côte d'Azur sera aussi projetée une vidéo avec les startups Easy Man et Évolutive Agronomy.

Cette tournée menée par Med'innov avec UniCA s’inscrit dans le cadre du plan deeptech de l’Etat opéré par Bpifrance, qui vise à faire émerger 500 startups des laboratoires de recherche chaque année et en faire les leaders technologiques de demain. Elle met à l'honneur les forces vives de la deeptech au sein des pôles académiques, là où commence l’aventure pour faire émerger des technologies de rupture à fort impact.