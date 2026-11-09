Défense : Thales Alenia Space décroche le programme IRIS

Le constructeur cannois dans le nouveau programme d’observation optique militaire de la France. Notifié par la DGA, Thales Alenia Space réalisera en co-maîtrise d’œuvre avec Airbus Defence and Space les deux satellites espions qui prendront la relève du système CSO, dont l’instrument optique le plus performant jamais conçu en Europe.

Thales Alenia Space a annoncé ce 9 novembre depuis Cannes que la direction générale de l’Armement (DGA) lui avait notifié le contrat de réalisation d’IRIS (Instruments de Renseignement et d’Imagerie Spatiale). Il s’agit du futur système spatial militaire français d’observation optique d’extrême haute résolution. Le constructeur le mènera en co-maîtrise d’œuvre avec Airbus Defence and Space. Le programme (1,5 milliards d'euros répartis à égalité entre les deux partenaires) comprend les deux satellites espions de nouvelle génération, ainsi que le segment sol associé. Pour l’industriel, c’est une nouvelle consécration dans un domaine où il fournit depuis des décennies au ministère des Armées ses instruments d’observation les plus pointus. (Photo DR : une vue d'artiste du futur satellite IRIS).

Les deux satellites IRIS succéderont progressivement aux trois satellites CSO, la composante française du système européen MUSIS (Multinational Space-based Imaging System). Le premier assurera la continuité du renseignement d’origine image (ROIM) depuis l’espace, en remplacement de CSO-1 et CSO-2. Le second entrera en service à la fin de vie du dernier CSO et apportera un saut significatif en résolution, pour répondre à l’évolution des besoins des forces armées. Dans un contexte stratégique tendu, le programme est présenté comme un pilier de la politique de défense : il doit garantir à la France une autonomie d’appréciation, une capacité de coopération et une souveraineté de décision fondées sur le renseignement spatial.

Thales Alenia Space réalisera les systèmes d’imagerie du premier satellite, ainsi que l’instrument d’observation du second, présenté comme le plus performant jamais réalisé en Europe. Les satellites pourront capter des images en extrême haute résolution en tout point du globe, y compris en faible luminosité et de nuit grâce à leurs capacités infrarouges. Parmi les technologies mises en œuvre figurent un télescope hyper stable d’une échelle inédite doté d’optiques actives de dernière génération, des capteurs numériques ultra-sensibles et des traitements d’images fondés sur l’intelligence artificielle. L’entreprise développera aussi les systèmes garantissant la sécurité, la confidentialité et la mise à disposition accélérée des informations collectées.

“Nous sommes particulièrement fiers de contribuer au programme de défense IRIS qui permettra à la France de conforter sa position au plus haut niveau mondial en matière d’observation spatiale optique”, a déclaré Hervé Derrey, Pdg de Thales Alenia Space. Il souligne que ses équipes s’appuieront sur l’expertise acquise avec les programmes Hélios, Pléiades et CSO. “Ce contrat conforte notre position de leader européen en matière d’imagerie spatiale de Très Haute et Extrême Haute Résolution”, ajoute-t-il.

Le programme mobilisera l’ensemble de la filière optique spatiale française, avec des partenaires comme Lynred, Pyxalis, Sodern, Reosc, ALAT et Thales SESO. Pour Thales Alenia Space, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 2,36 milliards d’euros en 2025 et emploie plus de 8 000 personnes dans sept pays, ce contrat vient renforcer son activité défense. Il conforte aussi la place de Cannes comme l’un des centres névralgiques de l’industrie spatiale européenne.